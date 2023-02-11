Все такси в одном месте

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Заказала 27.01.23 такси с Уфы в Окт, диспетчер сказала, что машина выедет в 18:00 и поездка будет стоить 700 р, в итоге машина приехала в 20:00 и когда я перевела 700 р водителю при въезде в город, он мне говорит, 750 стоит поездка, я говорю мне диспетчер сказала 700, он мне они не знают и высадил меня на светофоре и не довез до адреса! почему не наказывают диспетчеров? И из-за этого страдают клиенты.. Машина белая ларгус, номера я не записывала, ‪водитель, очень грубый! не обращусь больше в это такси!