Все такси в одном месте
Здесь вы найдете информацию для заказа такси: телефоны и тарифы, стоимость посадки и отзывы
Недавно добавлены:
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- Таксі Самбір — Самбор
+38 (067) 494-51-87
Посадка: від 50 гривень
Дешевое такси в Самбор, Украина
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Новые отзывы о такси:
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Диспетчера отвратительные, просто ужас, голос повышают до 100%,всегда все хорошо было, но сегодня открыли глаза на обслуживание.
Евгений 11.02.2023
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Добрый день, скажите пожалуйста, а что происходит? Вызываю зоо такси в "Максим" а меня блоканули! Идёт сброс звонка, в чем дело? Вызывала до этого, водителей деньгами не обижала, и на тебе! Короче, ребята, как говорят *не хочешь ср.... ь, не мучай жопу! " Не хотите работать - валите!
Ольга 11.02.2023
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Оперативная подача машины, всегда везде успеваю и заказывать через ваше приложение очень удобно, спасибо!
Алена 09.02.2023
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Таксист ругался матом и агрессировал, зная что сзади сидит подросток, такое уже не в первый раз, просим следить за своими водителями.
Н. Н 09.02.2023
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Вызвали такси, сказали ожидание 25 минут, согласились. Приехала машина, позвонили. Оделись, на улице зима, спустились с 5 этажа. Ехать 2км, взяли 190р, я в шоке. Задрипаная лада калина, 2 минуты езды почти 200р. Это был последний вызов данного такси. Никому не рекомендую.
Вера 05.02.2023
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Уважаемые работники такси "Натали". Хотим поблагодарить вас, за ваше терпение и доброту! Спасибо, что учитываете потребности пассажиров, в машине не накурено и чисто!!! Желаем вам успехов и отличного настроения!
Майя 03.02.2023
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Хамки на телефоне, самое отвратительное такси.
На 28.01.2023
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Заказала 27.01.23 такси с Уфы в Окт, диспетчер сказала, что машина выедет в 18:00 и поездка будет стоить 700 р, в итоге машина приехала в 20:00 и когда я перевела 700 р водителю при въезде в город, он мне говорит, 750 стоит поездка, я говорю мне диспетчер сказала 700, он мне они не знают и высадил меня на светофоре и не довез до адреса! почему не наказывают диспетчеров? И из-за этого страдают клиенты.. Машина белая ларгус, номера я не записывала, водитель, очень грубый! не обращусь больше в это такси!
Алина 28.01.2023
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18.01.23г Я забыла кошелёк на заднем сиденье такси "Важная персона" г.Майский. Была первым пассажиром ранним утром. Водитель Хасан утверждает, что ничего после меня не находил. Люди будьте внимательны водители не несут никакой ответственности!!!
Александра 25.01.2023
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Такси, до сегодняшнего дня, было прекрасным. Но... Сегодня вызвала такси. Мало того, что не проходили звонки, видимо не работала программа. Так ещё и водитель меня из машины два раза выгонял. Такого хамского отношения я ещё не встречала!!! Мало того, когда я позволила себе диспетчеру, мне предложили дождаться понедельника!!! Как после этого доверять такому такси?!!!
Наталья 21.01.2023